Marché de Noël à la ferme 19 Rue de la Colline Feldbach, 16 décembre 2023 00:00, Feldbach.

Feldbach,Haut-Rhin

Marché de Noël, visite de la ferme, démonstration, concert de la Fanfare de Riespach, passage du Père Noël, stands locaux, restauration, pâtisseries, vin et jus de pommes chauds..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 21:00:00. EUR.

19 Rue de la Colline

Feldbach 68640 Haut-Rhin Grand Est



Christmas market, farm visit, demonstration, concert by the Riespach brass band, Santa Claus, local stalls, food and drink, pastries, mulled wine and apple juice.

Mercado de Navidad, visita a la granja, demostración, concierto de la banda de música de Riespach, visita de Papá Noel, puestos locales, comida, pasteles, vino y zumo de manzana caliente.

Weihnachtsmarkt, Besuch des Bauernhofs, Vorführungen, Konzert der Fanfare de Riespach, Auftritt des Weihnachtsmanns, lokale Stände, Essen und Trinken, Gebäck, warmer Wein und Apfelsaft.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de tourisme du Sundgau