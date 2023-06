Visite de la ferme Saint-Jacques 19 rue de la colline Feldbach, 13 juillet 2023, Feldbach.

Feldbach,Haut-Rhin

Visite guidée de l’élevage de nos vaches laitières, explications de la traite et

buvée des veaux. Visite possible sur d’autres jours, contactez la ferme pour en savoir plus..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . EUR.

19 rue de la colline

Feldbach 68640 Haut-Rhin Grand Est



Guided tour of our dairy cows, explanation of milking and

and drinking of the calves. Visit possible on other days, contact the farm for more information.

Visita guiada a nuestra granja de vacas lecheras, con explicaciones sobre el ordeño y el

del ordeño y del abrevado. Posibilidad de visitas otros días, póngase en contacto con la granja para más información.

Führung durch unsere Milchkuhhaltung, Erklärungen zum Melken und Kälbertränken

tränken der Kälber. Besuche an anderen Tagen möglich, kontaktieren Sie den Bauernhof für weitere Informationen.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de tourisme du Sundgau