Le peintelier – Collages 19 Rue de la Charité Buxy, 28 juin 2023, Buxy.

Buxy,Saône-et-Loire

Dans le collage, nous nous appuyons sur des images du réel, présentes à nos yeux, que nous agençons d’une façon singulière..

19 Rue de la Charité

Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



In the collage, we rely on images of reality, present to our eyes, which we arrange in a singular way.

En el collage, nos basamos en imágenes de la realidad, presentes ante nosotros, que ordenamos de manera singular.

In der Collage stützen wir uns auf Bilder aus der Realität, die vor unseren Augen präsent sind und die wir auf eine einzigartige Weise anordnen.

