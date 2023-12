Ciné goûter 19 Rue Charles de Gaulle Poligny Catégories d’Évènement: Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 16:00:00

fin : 2023-12-27 . Projection du film d’animation pour les enfants:

L’incroyable Noël Shaun le mouton (durée 52 min) EUR.

19 Rue Charles de Gaulle Ciné Comté

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

