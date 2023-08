Fascinant Week-end V&D : Marché du terroir au Champagne Lallement 19 rue Carnot Verzy, 21 octobre 2023, Verzy.

Verzy,Marne

Marché du terroir mettant en avant la gastronomie régionale et les vignerons de France. Repas sur réservation le samedi soir..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 23:30:00. .

19 rue Carnot

Verzy 51380 Marne Grand Est



Local market showcasing regional gastronomy and French winemakers. Reservations required for Saturday evening meals.

Mercado local de gastronomía regional y viticultores franceses. Se requiere reserva para las cenas de los sábados.

Regionalmarkt, der die regionale Gastronomie und die Winzer Frankreichs in den Vordergrund stellt. Essen auf Vorbestellung am Samstagabend.

Mise à jour le 2023-08-25 par Agence de Développement Touristique de la Marne