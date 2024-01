Exposition Pile ou Tête 19 rue Carnot Saint-Macaire, samedi 13 janvier 2024.

Saint-Macaire Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13

fin : 2024-03-10

Frédérique CHARLEMAGNE et Anne MALIVERT s’unissent, dialoguent et se confrontent dans ce PiLE ou TêTE pour nous offrir une perspective inattendue où la matière et la forme résonnent et se répondent en un écho créatif. La description du corps, tout ou partie, qu’explorent les 2 artistes qui se font face, est bien duale : différente et complémentaire.

Diverses expérimentations sur des supports improbables sont menées par Frédérique Charlemagne.

Elle varie avec la figuration des corps ou des visages : décadrages, ajours, trame, décalages… et incite le spectateur à jouer avec la perception du sujet.

C’est une drôle de figuration que propose Anne Malivert au travers de petits formats.

Des personnages singuliers se frayent un chemin entre caricature et graffiti et offrent un panorama différent, une perception étrange. Une énergie créative métamorphose la représentation du portrait.

19 rue Carnot Galerie Simone & les Mauhargats

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine simoneetlesmauhargats@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-12 par OT de l’Entre-deux-Mers