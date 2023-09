Espace Dantza – ISF, clown aujourd’hui 19 Rue Bourbaki Pau, 23 mars 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Seul en scène

La chute du clown fait rire car il nous est déjà tous arrivé un jour de chuter. Ici, on rit de l’exil car il nous est déjà tous arrivé un jour d’être un(e) exilé(e). I.S.F revient de loin … Musicienne, chanteuse, percussionniste, elle est amoureuse du monde, du verbe … avec son visage tout encarnavalé, elle livre sa part de créolité retrouvée…

Ecrit et interprété par Patricia Buffet

Co-auteur : Gilles Defacque

Interprète de la régie son : Jeremy Esbert

Co-produit par le Pôle National Cirque, le Prato de Lille..

2024-03-23 fin : 2024-03-23 . EUR.

19 Rue Bourbaki Espace Dantza

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Alone on stage

La chute du clown (The clown’s fall) is funny because we’ve all fallen before. Here, we laugh at exile, because we’ve all been exiled before. I.S.F has come a long way? Musician, singer, percussionist, she is in love with the world, with words? with her face all encarnavale?, she delivers her share of rediscovered Creolité…

Written and performed by Patricia Buffet

Co-author : Gilles Defacque

Sound engineer : Jeremy Esbert

Co-produced by Pôle National Cirque, le Prato de Lille.

Solo en el escenario

La caída del payaso es divertida porque todos nos hemos caído antes. Aquí nos reímos del exilio porque todos hemos sido exiliados antes. I.S.F ha recorrido un largo camino? Músico, cantante, percusionista, está enamorada del mundo, de las palabras… con la cara toda encarnada… reparte su ración de Creolité redescubierta… ».

Escrita e interpretada por Patricia Buffet

Coautor: Gilles Defacque

Ingeniero de sonido: Jeremy Esbert

Coproducido por el Pôle National Cirque y el Prato de Lille.

Allein auf der Bühne

Der Sturz des Clowns bringt uns zum Lachen, weil wir alle schon einmal gestürzt sind. Hier wird über das Exil gelacht, denn wir alle sind schon einmal ins Exil gegangen. I.S.F. kommt von weit her? Sie ist Musikerin, Sängerin und Percussionistin und liebt die Welt und das Wort… Mit ihrem Gesicht, das ganz aus Encarnavale? besteht, gibt sie ihren Teil der wiedergefundenen Kreolität preis…

Geschrieben und interpretiert von Patricia Buffet

Co-Autor: Gilles Defacque

Dolmetscher für die Tonregie: Jeremy Esbert

Co-produziert von Pôle National Cirque, Prato de Lille.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Pau