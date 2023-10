Exposition: Allures-Mouvement de Nicole Bourda 19 Rue Bourbaki Pau, 4 mars 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Nicole Bourda est une artiste plasticienne qui privilégie le toucher, le mouvement, la légèreté. Les dessins digitaux

présentés à l’Espace Dantza sont des «traces» dans le sillage des sculptures en terre qui les ont précédées dans

un premier temps. «Mon geste procède d’une écoute de la matière que j’aborde à la manière d’un tissu. Il y a toujours

un vrai souci du corps derrière la main qui malaxe, une forme qui préexiste.».

2024-03-04 fin : 2024-04-28

19 Rue Bourbaki Espace Dantza

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Nicole Bourda is a visual artist who favors touch, movement and lightness. The digital drawings

presented at Espace Dantza are « traces » in the wake of the clay sculptures that initially

that preceded them. « My gesture comes from listening to the material, which I approach in the manner of a fabric. There is always

a real concern for the body behind the kneading hand, a pre-existing form. »

Nicole Bourda es una artista visual que privilegia el tacto, el movimiento y la ligereza. Los dibujos digitales

presentados en Espace Dantza son « huellas » en la estela de las esculturas de arcilla que los precedieron en las

esculturas que les precedieron. « Mi gesto procede de la escucha del material, al que me acerco a la manera de un tejido. Siempre hay

una preocupación real por el cuerpo detrás de la mano que amasa, una forma preexistente »

Nicole Bourda ist eine bildende Künstlerin, die das Berühren, die Bewegung und die Leichtigkeit bevorzugt. Die digitalen Zeichnungen

die im Espace Dantza präsentiert werden, sind « Spuren » im Kielwasser der Skulpturen aus Ton, die ihnen zunächst

in einem ersten Schritt entstanden sind. « Meine Geste entspringt einem Lauschen auf die Materie, die ich wie einen Stoff behandle. Es gibt immer

es gibt eine echte Sorge um den Körper hinter der knetenden Hand, eine Form, die schon vorher existiert. »

