Espace Dantza – Le mec d’à côté 19 Rue Bourbaki Pau, 27 janvier 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Un paysan, un peu rustique, sensible, intelligent… une casquette épouvantable. Une bibliothécaire enjouée, pimpante, brillante… un bonnet ridicule. Ils se rencontrent dans un lieu improbable. Rencontre de deux mondes, de deux êtres que rien ne semble vouloir rapprocher. Et pourtant… Une belle histoire. De celles qu’on lit dans les romans, de celles que l’on voit dans nos villes et nos campagnes. C’est drôle et émouvant. C’est beau et simple. Danses, rires et coups de gueule! C’est terriblement optimiste. Une histoire d’amour qui fait du bien.

D’après le roman de Katarina Mazetti « Le mec de la tombe d’à côté »..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

19 Rue Bourbaki Espace Dantza

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A peasant, a little rustic, sensitive, intelligent… a dreadful cap. A cheerful, dapper, brilliant librarian… a ridiculous bonnet. They meet in an unlikely place. A meeting of two worlds, of two people who seem to have nothing in common. And yet… A beautiful story. The kind you read about in novels, the kind you see in our towns and countryside. It’s funny and moving. Beautiful and simple. Dances, laughter and outbursts! It’s terribly optimistic. A feel-good love story.

Based on Katarina Mazetti’s novel « The Man from Next Door ».

Un campesino, un poco rústico, sensible, inteligente… un gorro espantoso. Un bibliotecario alegre, atildado, brillante… un gorro ridículo. Se encuentran en un lugar insólito. Un encuentro de dos mundos, de dos personas que parecen no tener nada en común. Y sin embargo… Una hermosa historia. De las que se leen en las novelas, de las que se ven en nuestros pueblos y campos. Es divertida y conmovedora. Hermosa y sencilla. Bailes, risas y arrebatos Es terriblemente optimista. Una historia de amor para sentirse bien.

Basada en la novela de Katarina Mazetti « The Man from Next Door ».

Ein Bauer, etwas rustikal, sensibel, intelligent … eine schreckliche Mütze. Eine verspielte, aufgeweckte, glänzende Bibliothekarin … eine lächerliche Mütze. Sie begegnen sich an einem unwahrscheinlichen Ort. Treffen zweier Welten, zweier Menschen, die scheinbar nichts zusammenbringt. Und doch … Eine schöne Geschichte. Von denen, die man in Romanen liest, von denen, die man in unseren Städten und auf dem Land sieht. Sie ist lustig und rührend. Sie ist schön und einfach. Es wird getanzt, gelacht und geschimpft Es ist schrecklich optimistisch. Eine Liebesgeschichte, die gut tut.

Nach dem Roman von Katarina Mazetti « Le mec de la tombe d’à côté » (Der Mann aus dem Grab nebenan).

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Pau