Espace Dantza: Stage barre au sol & Danse Jazz 19 Rue Bourbaki Pau, 13 janvier 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

avec Cathy Bisson

Cathy Bisson, danseuse, chorégraphe, professeur au Conservatoire National Supérieur de Paris, s’attache à transposer la danse jazz dans son époque. C’est une danse tellurique, diablement musicale. Cette danse a toujours été inséparable de la musique, dans une osmose qui en est un des principes fondamentaux. Cette danse organique, vive, plante ses racines dans la terre même, y puise sa sève. C’est une danse basse, pliée, d’une énergie redoutable. Cathy Bisson la manipule, la déstructure afin de permettre au corps de vibrer et se sentir vivant. C’est une danse organique vive, ou l’écriture chorégraphique exigeante rend le geste amoureux de la musique..

2024-01-13 fin : 2024-01-13 18:30:00. EUR.

19 Rue Bourbaki Espace Dantza

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



with Cathy Bisson

Cathy Bisson, dancer, choreographer and teacher at the Conservatoire National Supérieur de Paris, is committed to transposing jazz dance into its own time. It’s a telluric dance, devilishly musical. This dance has always been inseparable from music, in an osmosis that is one of its fundamental principles. This organic, lively dance plants its roots in the earth itself, drawing its sap from it. It’s a low, bent dance of formidable energy. Cathy Bisson manipulates and deconstructs it, allowing the body to vibrate and feel alive. It’s a lively, organic dance, where the demanding choreography makes the gesture fall in love with the music.

con Cathy Bisson

Cathy Bisson, bailarina, coreógrafa y profesora del Conservatorio Nacional Superior de París, se ha comprometido a traer la danza jazz a la actualidad. Es una danza telúrica, endiabladamente musical. Esta danza siempre ha sido inseparable de la música, en una ósmosis que es uno de sus principios fundamentales. Esta danza orgánica y viva hunde sus raíces en la propia tierra, de la que extrae su savia. Es una danza baja, curvada, de una energía formidable. Cathy Bisson la manipula y deconstruye para que el cuerpo vibre y se sienta vivo. Es una danza viva y orgánica, donde la exigente coreografía hace que el movimiento se enamore de la música.

mit Cathy Bisson

Cathy Bisson, Tänzerin, Choreografin und Professorin am Conservatoire National Supérieur de Paris, bemüht sich, den Jazztanz in seine Zeit zu übertragen. Es ist ein tellurischer, teuflisch musikalischer Tanz. Dieser Tanz war schon immer untrennbar mit der Musik verbunden, in einer Osmose, die eines ihrer Grundprinzipien ist. Dieser organische, lebendige Tanz wurzelt in der Erde selbst und schöpft aus ihr seinen Lebenssaft. Es ist ein tiefer, gebeugter Tanz mit furchterregender Energie. Cathy Bisson manipuliert und dekonstruiert ihn, damit der Körper vibrieren und sich lebendig fühlen kann. Es ist ein lebendiger organischer Tanz, bei dem die anspruchsvolle choreografische Handschrift die Geste in die Musik verliebt macht.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Pau