Exposition: Natacha Zenatti 19 Rue Bourbaki Pau, 8 janvier 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Natacha Zenatti, artiste peintre cotée depuis 2019 a toujours eu le goût du dessin et du voyage.

Ses 2 carnets de voyages en témoignent : « carnet de voyage Birmanie-Myanmar» – récompensé d’un coup de cœur des libraires de la Fnac en 2012, et «carnet de voyage Ghlissia Douz-Tunisie».

Elle est également artiste peintre spécialisée dans le portrait.

Depuis 2023, elle s’intéresse aussi à l’abstrait en incorporant des pierres semi-précieuses et des minéraux aux propriétés bienfaisantes et magiques de ses tableaux. Son travail a été récompensé par le prix Création au musée Asiatica (2016), et par le prix de la ville de Biarritz (2018).

Depuis peu, elle propose aussi ses services en tant que portraitiste pour les commandes de particuliers..

2024-01-08 fin : 2024-03-03 . EUR.

19 Rue Bourbaki Espace Dantza

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Natacha Zenatti, a listed painter since 2019, has always had a taste for drawing and traveling.

Her 2 travel books bear witness to this: « carnet de voyage Birmanie-Myanmar » – awarded a « coup de c?ur des libraires de la Fnac » in 2012, and « carnet de voyage Ghlissia Douz-Tunisie ».

She is also a painter specializing in portraits.

Since 2023, she has also taken an interest in abstract art, incorporating semi-precious stones and minerals into her paintings to enhance their beneficial and magical properties. Her work has been awarded the Prix Création at the Asiatica Museum (2016), and the Prix de la Ville de Biarritz (2018).

She recently began offering her services as a portrait painter for private commissions.

Natacha Zenatti, pintora cotizada desde 2019, siempre ha tenido gusto por el dibujo y los viajes.

Sus 2 libros de viajes dan fe de ello: « carnet de voyage Birmanie-Myanmar » – galardonado con un « coup de cœur des libraires de la Fnac » en 2012, y « carnet de voyage Ghlissia Douz-Tunisie ».

También es pintora especializada en retratos.

Desde 2023, también se interesa por el arte abstracto, incorporando a sus cuadros piedras semipreciosas y minerales para realzar sus propiedades benéficas y mágicas. Su obra ha sido galardonada con el Prix Création del Museo Asiático (2016) y el Prix de la Ville de Biarritz (2018).

Recientemente ha comenzado a ofrecer sus servicios como retratista para encargos privados.

Natacha Zenatti, seit 2019 börsennotierte Malerin, hatte schon immer eine Vorliebe für das Zeichnen und das Reisen.

Ihre 2 Reisebücher zeugen davon: « carnet de voyage Birmanie-Myanmar » – ausgezeichnet mit einem coup de c?ur des libraires de la Fnac im Jahr 2012, und « carnet de voyage Ghlissia Douz-Tunisie ».

Sie ist außerdem Malerin und hat sich auf Porträts spezialisiert.

Seit 2023 interessiert sie sich auch für abstrakte Malerei, indem sie Halbedelsteine und Mineralien mit ihren wohltuenden und magischen Eigenschaften in ihre Bilder einbindet. Ihre Arbeit wurde mit dem Prix Création im Museum Asiatica (2016) und dem Prix de la ville de Biarritz (2018) ausgezeichnet.

Seit kurzem bietet sie ihre Dienste auch als Porträtmalerin für Aufträge von Privatpersonen an.

