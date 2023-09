Espace Dantza: Scènes ouvertes Dantza 19 Rue Bourbaki Pau, 16 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Danse, théâtre, musique, cirque…

Un rendez-vous incontournable entre culture, diversité et partage!

Cet évènement ouvert à toutes les disciplines artistiques a pour objectif de mettre en lumière des artistes amateurs ou semi-professionnels en leur offrant la possibilité de se produire sur scène . Chaque artiste ou compagnie disposera de 10 à 12mn pour s’exprimer à travers son art..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

19 Rue Bourbaki Espace Dantza

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Dance, theater, music, circus…

A not-to-be-missed rendezvous of culture, diversity? and sharing!

This event, open to all artistic disciplines, aims to spotlight amateur or semi-professional artists by offering them the chance to perform on stage. Each artist or company will have 10 to 12 minutes to express themselves through their art.

Danza, teatro, música, circo…

Una cita ineludible con la cultura, la diversidad… ¡y el compartir!

El objetivo de este evento, abierto a todas las disciplinas artísticas, es dar visibilidad a los artistas aficionados o semiprofesionales ofreciéndoles la oportunidad de actuar en el escenario. Cada artista o compañía dispondrá de 10 a 12 minutos para expresarse a través de su arte.

Tanz, Theater, Musik, Zirkus…

Ein unumgängliches Treffen zwischen Kultur, Vielfalt und Teilen!

Diese Veranstaltung, die allen künstlerischen Disziplinen offen steht, soll Amateur- und semiprofessionellen Künstlern die Möglichkeit bieten, auf der Bühne aufzutreten. Jeder Künstler oder jede Gruppe hat 10 bis 12 Minuten Zeit, um sich mit seiner Kunst auszudrücken.

