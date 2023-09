Exposition: Valentina Bencina 19 Rue Bourbaki Pau, 6 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Valentina Bencina est illustratrice et artiste peintre d’origine italienne. Cartons, papiers, ciseaux, jeux d’enfants, rêve, nature : son univers voltige autour de ces éléments. Elle explore le mariage entre le dessin, le collage et la peinture pour créer son univers plastique. Elle développe son travail autour du papier découpé, déchiré et le carton recyclé, comme supports pour raconter ses histoires. Elle est fascinée par les capacités du carton et du papier à se régénérer, par leur plasticité et la multitude de ses facettes. Elle a également publié pour la jeunesse.

Actuellement, elle collabore avec le duo Kôhba à un concert dessiné et animé..

2023-11-06 fin : 2024-01-07 . EUR.

19 Rue Bourbaki Espace Dantza

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Valentina Bencina is an Italian-born illustrator and painter. Cardboard, paper, scissors, children?s games, dreams, nature: her world revolves around these elements. She explores the marriage between drawing, collage and painting to create her plastic universe. She develops her work around cut and torn paper and recycled cardboard, as media for telling her stories. She is fascinated by the ability of cardboard and paper to regenerate, by their plasticity and the multitude of their facets. She has also published for young people.

She is currently collaborating with the duo Kôhba on a drawn and animated concert.

Valentina Bencina es una ilustradora y pintora italiana. Cartón, papel, tijeras, juegos infantiles, sueños, naturaleza: su mundo gira en torno a estos elementos. Explora la unión entre dibujo, collage y pintura para crear su universo plástico. Ha desarrollado su trabajo en torno al papel recortado y rasgado y al cartón reciclado como soportes para contar sus historias. Le fascina la capacidad de regeneración del cartón y el papel, su plasticidad y sus múltiples facetas. También ha publicado para jóvenes.

Actualmente colabora con el dúo Kôhba en un concierto dibujado y animado.

Valentina Bencina ist eine Illustratorin und Malerin aus Italien. Pappe, Papier, Scheren, Kinderspiele, Träume, Natur: Ihr Universum flirrt um diese Elemente herum. Sie erforscht die Verbindung von Zeichnung, Collage und Malerei, um ihr plastisches Universum zu erschaffen. Sie entwickelt ihre Arbeit rund um geschnittenes, zerrissenes Papier und recycelten Karton als Träger, um ihre Geschichten zu erzählen. Sie ist fasziniert von der Fähigkeit von Karton und Papier, sich zu regenerieren, von ihrer Plastizität und der Vielzahl ihrer Facetten. Sie hat auch für Kinder und Jugendliche veröffentlicht.

Derzeit arbeitet sie zusammen mit dem Duo Kôhba an einem gezeichneten und animierten Konzert.

