Le Fascinant Week-end « Accords Parfaits ! » au restaurant « Côté Cour » 19 Rue Balzac Azay-le-Rideau, 20 octobre 2023, Azay-le-Rideau.

Azay-le-Rideau,Indre-et-Loire

Grande table partagée avec le producteur de vins (Vendredi : Pierre Badiller et Samedi : Nicolas Paget) qui explique au fur et à mesure du repas. Entrée / Plat / Fromage / Dessert (2 choix pour chaque plat).

Samedi 2023-10-20 12:30:00 fin : 2023-10-20 19:30:00. 50 EUR.

19 Rue Balzac

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Large table shared with the wine producer (Friday: Pierre Badiller and Saturday: Nicolas Paget) who explains the meal as it progresses. Starter / Main course / Cheese / Dessert (2 choices for each course)

Gran mesa compartida con el productor de vino (viernes: Pierre Badiller y sábado: Nicolas Paget) que explica la comida a medida que avanza. Entrante / Plato principal / Queso / Postre (2 opciones por plato)

Großer Tisch, der mit dem Weinproduzenten (Freitag: Pierre Badiller und Samstag: Nicolas Paget) geteilt wird, der im Laufe des Essens alles erklärt. Vorspeise / Hauptgericht / Käse / Dessert (2 Wahlmöglichkeiten für jeden Gang)

Mise à jour le 2023-09-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme