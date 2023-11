Don du sang 19 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre, 2 décembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

L’Établissement Français du Sang organise sa deuxième collecte de l’année dans la cité souletine.

Merci de prendre rendez-vous sur le site..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:00:00. .

19 rue Arnaud de Maytie Salle paroissiale

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The French Blood Establishment organizes its second blood drive of the year in the city of Soulet

Thank you for making an appointment on the site.

El Établissement Français du Sang organiza su segunda campaña de donación de sangre del año en la ciudad de Soulet.

Por favor, concierte una cita en la página web.

Das Etablissement Français du Sang organisiert seine zweite Blutspendeaktion des Jahres in der Stadt Souletine.

Bitte vereinbaren Sie einen Termin auf der Website.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme Pays Basque