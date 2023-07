L’Abeille de Sologne 19 rue André Chénier Bourges, 12 juillet 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Entreprise individuelle exploitant 190 ruches en Sologne du sud. Dix miels de cru, certifiés BIO par Ecocert, vous sont proposés : acacia, fleurs de printemps, fleurs d’été, tilleul, bourdaine, ronce, forêt, châtaignier, bruyère et sarrasin..

fin : . .

19 rue André Chénier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Individual company exploiting 190 beehives in southern Sologne. Ten raw honeys, certified BIO by Ecocert, are proposed to you: acacia, spring flowers, summer flowers, lime, borage, bramble, forest, chestnut, heather and buckwheat.

Empresa individual que explota 190 colmenas en el sur de Sologne. Se ofrecen diez mieles crudas, certificadas como ecológicas por Ecocert: acacia, flores de primavera, flores de verano, tilo, borraja, zarza, bosque, castaño, brezo y alforfón.

Einzelunternehmen, das 190 Bienenstöcke in der südlichen Sologne betreibt. Es werden Ihnen zehn von Ecocert BIO-zertifizierte Rohhonige angeboten: Akazie, Frühlingsblumen, Sommerblumen, Linde, Brombeere, Brombeere, Wald, Kastanie, Heidekraut und Buchweizen.

Mise à jour le 2023-06-30 par BIT MEHUN SUR YEVRE