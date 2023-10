Atelier L’ail des ours dans nos assiettes 19 Route du Haut-Koenigsbourg Thannenkirch, 23 mars 2024, Thannenkirch.

Thannenkirch,Haut-Rhin

Christine vous accueille dans sa cuisine pour réaliser des recettes gourmandes autour de l’ail des ours..

2024-03-23 fin : 2024-03-23 14:30:00. EUR.

19 Route du Haut-Koenigsbourg

Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est



Christine welcomes you in her kitchen to create gourmet recipes around wild garlic.

Christine le da la bienvenida a su cocina para crear recetas gourmet en torno al ajo silvestre.

Christine empfängt Sie in ihrer Küche, um Feinschmeckerrezepte rund um den Bärlauch zu zaubern.

