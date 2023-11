Marché de Noël à Saint-Laurent-de-Brèvedent 19 Route du Château Saint-Laurent-de-Brèvedent, 9 décembre 2023, Saint-Laurent-de-Brèvedent.

Saint-Laurent-de-Brèvedent,Seine-Maritime

Venez profiter du marché de Noël à Saint-Laurent-de-Brèvedent, le week-end des 9 et 10 décembre.

Un marché de Noël avec des producteurs, des saveurs et de l’artisinat.

Vous pourrez tenter de remporter un super panier gourmand !

Rendez-vous à la salle du Château entre 10h et 18h.

Entrée libre..

Samedi 2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

19 Route du Château Salle municipale – Le Château

Saint-Laurent-de-Brèvedent 76700 Seine-Maritime Normandie



Come and enjoy the Christmas market in Saint-Laurent-de-Brèvedent, on the weekend of December 9 and 10.

A Christmas market with producers, flavors and crafts.

You’ll have the chance to win a super gourmet hamper!

Meet at the Salle du Château between 10am and 6pm.

Free admission.

Venga a disfrutar del mercado navideño de Saint-Laurent-de-Brèvedent el fin de semana del 9 y 10 de diciembre.

Un mercado navideño con productores, sabores y artesanía.

¡Tendrá la oportunidad de ganar una cesta súper gourmet!

Cita en la Salle du Château entre las 10.00 y las 18.00 h.

Entrada gratuita.

Genießen Sie am Wochenende des 9. und 10. Dezembers den Weihnachtsmarkt in Saint-Laurent-de-Brèvedent.

Ein Weihnachtsmarkt mit Erzeugern, Geschmäckern und Kunsthandwerk.

Sie können versuchen, einen tollen Schlemmerkorb zu gewinnen!

Treffpunkt im Saal des Schlosses zwischen 10 und 18 Uhr.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche