Initiation à la vannerie sauvage 19 route du Bourbonnais Château-sur-Allier, 25 novembre 2023, Château-sur-Allier.

Château-sur-Allier,Allier

Initiation à la vannerie sauvage. Technique du tressage, sélection et préparation des matériaux. Repas partagé sous forme de pique-nique..

2023-11-25 09:00:00 fin : 2023-11-25 16:30:00. EUR.

19 route du Bourbonnais Mairie

Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Introduction to wild basketry. Weaving technique, selection and preparation of materials. Shared picnic lunch.

Introducción a la cestería silvestre. Técnica de tejido, selección y preparación de materiales. Almuerzo campestre.

Einführung in die wilde Korbflechterei. Flechttechnik, Auswahl und Vorbereitung der Materialien. Gemeinsame Mahlzeit in Form eines Picknicks.

