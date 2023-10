EXPOSITION DE MATÉRIEL DE MONTAGNE D’HIER À AUJOURD’HUI 19 route du Bourbet Le Syndicat, 25 octobre 2023, Le Syndicat.

Le Syndicat,Vosges

Exposition de matériel agricole d’hier à aujourd’hui. Démonstration de la récolte de fourrage et matériel d’épandage. Course de tracteurs à pédales pour enfants. Buvette toute la journée.. Tout public

Mercredi 2023-10-25 10:00:00 fin : 2023-10-25 16:00:00. 0 EUR.

19 route du Bourbet Julienrupt

Le Syndicat 88120 Vosges Grand Est



Exhibition of farm equipment from the past to the present. Demonstration of forage harvesting and spreading equipment. Pedal tractor race for children. Refreshments all day.

Exposición de equipos agrícolas desde el pasado hasta nuestros días. Demostración de equipos de recolección y esparcimiento de forraje. Carrera de tractores de pedales para niños. Refrescos durante todo el día.

Ausstellung von landwirtschaftlichen Geräten von früher bis heute. Vorführung der Futterernte und Ausbringungsgeräte. Trettraktorrennen für Kinder. Getränkeausschank den ganzen Tag über.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES