Soirée Repas-Concert 19 route de la chapelette Grazac, 29 juillet 2023, Grazac.

Grazac,Haute-Loire

Soirée Repas-Concert avec le groupe « Mojo Spirit ». Planche apéro à partager / moules frites / dessert : 30 € – Sur réservation – au restaurant La Chapelette..

2023-07-29 20:30:00 fin : 2023-07-29 . EUR.

19 route de la chapelette Restaurant La Chapelette

Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Evening meal and concert with the band « Mojo Spirit ». Aperitif to share / mussels and French fries / dessert: 30 ? – Reservations required – at La Chapelette restaurant.

Cena y concierto con el grupo « Mojo Spirit ». Aperitivo para compartir / mejillones y patatas fritas / postre: 30€ – Con reserva – en el restaurante La Chapelette.

Abend Mahlzeit-Konzert mit der Gruppe « Mojo Spirit ». Aperitifplatte zum Teilen / Muscheln mit Pommes frites / Dessert: 30 ? – Auf Reservierung – im Restaurant La Chapelette.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire