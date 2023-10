Théâtre à la ferme 19 route de Fay aux Loges Ingrannes Catégories d’Évènement: Ingrannes

Loiret Théâtre à la ferme 19 route de Fay aux Loges Ingrannes, 1 janvier 2024, Ingrannes. Ingrannes,Loiret Vivre le théâtre au milieu des animaux.

Dimanche 2024-01-01 10:00:00 fin : 2024-12-31 17:00:00. 90 EUR.

19 route de Fay aux Loges

Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire



Experience theater among animals Vivir el teatro entre animales Theater inmitten von Tieren erleben

