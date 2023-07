Black lights 19 quai Paul Doumer Martigues, 22 février 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Mathilde Monnier occupe une place de référence dans le paysage de la danse contemporaine. Sa nouvelle création présentée au Festival d’Avignon 2023, Black Lights rend compte des violences quotidiennes faites aux femmes avec émotion, réalisme ou humour..

2024-02-22 20:30:00 fin : 2024-02-22 21:45:00. EUR.

19 quai Paul Doumer Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mathilde Monnier occupies a place of reference in the landscape of contemporary dance. His new creation presented at the Festival d’Avignon 2023, Black Lights reflects the daily violence against women with emotion, realism or humor.

Mathilde Monnier ocupa un lugar de referencia en el panorama de la danza contemporánea. Su nueva creación presentada en el Festival d’Avignon 2023, Black Lights refleja la violencia cotidiana contra las mujeres con emoción, realismo o humor.

Mathilde Monnier nimmt einen Bezugspunkt in der Landschaft des zeitgenössischen Tanzes ein. Seine neue Kreation, die beim Festival d’Avignon 2023 vorgestellt wurde, Black Lights, spiegelt die tägliche Gewalt gegen Frauen mit Emotionen, Realismus oder Humor wider.

