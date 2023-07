Orchestre national de France 19 quai Paul Doumer Martigues, 3 janvier 2024, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Le chef d’orchestre Stéphane Denève, reconnu internationalement pour la qualité exceptionnelle de ses interprétations, dirigera Lise de la Salle, l’une des pianistes majeures de sa génération et le prestigieux Orchestre National de France..

2024-01-03 20:30:00 fin : 2024-01-03 22:00:00. EUR.

19 quai Paul Doumer Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conductor Stéphane Denève, internationally recognized for the exceptional quality of his interpretations, will conduct Lise de la Salle, one of the major pianists of her generation and the prestigious Orchester National de France.

El director Stéphane Denève, reconocido internacionalmente por la excepcional calidad de sus interpretaciones, dirigirá a Lise de la Salle, una de las grandes pianistas de su generación y de la prestigiosa Orchestre National de France.

Der Dirigent Stéphane Denève, international bekannt für die außergewöhnliche Qualität seiner Interpretationen, dirigiert Lise de la Salle, eine der bedeutendsten Pianistinnen ihrer Generation und das renommierte Orchestre National de France.

