Alice 19 quai Paul Doumer Martigues, 1 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Avec une chorégraphie à couper le souffle, des costumes haute couture et une scénographie élégante, Alice nous entraîne dans un pays des merveilles très particulier, à l’atmosphère étrange et profondément psychologique mêlant les cultures et les danses..

2023-12-01 20:30:00 fin : 2023-12-01 20:30:00. EUR.

19 quai Paul Doumer Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



With breathtaking choreography, haute couture costumes and elegant scenography, Alice takes us to a very special wonderland, with a strange and deeply psychological atmosphere mixing cultures and dances.

Con una coreografía impresionante, trajes de alta costura y una elegante escenografía, Alice nos lleva a un país de las maravillas muy especial, con una atmósfera extraña y profundamente psicológica que mezcla culturas y bailes.

Mit atemberaubenden Choreografien, Haute-Couture-Kostümen und eleganter Szenografie entführt uns Alice in ein ganz besonderes Wunderland mit einer seltsamen und zutiefst psychologischen Atmosphäre, die Kulturen und Tänze vermischt.

Mise à jour le 2023-06-15 par Office de Tourisme de Martigues