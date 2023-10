Spectacle : cercle égal demi au carré 19 quai Paul Doumer Martigues, 25 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Par la Compagnie Difé Kako.

Chantal Loïal revisite le quadrille ! Cette danse de cour importée au XVIIIème siècle par les colons aux Antilles et en Guyane, qui fut à l’origine des danses créoles.

Au Théâtre des Salins, gratuit, sur réservation..

2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 21:45:00. .

19 quai Paul Doumer Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



By the Compagnie Difé Kako.

Chantal Loïal revisits the quadrille! This court dance was imported to the West Indies and French Guiana in the 18th century by the colonists, and was at the origin of the Creole dances.

At the Théâtre des Salins, free, booking essential.

Por la Compagnie Difé Kako.

Chantal Loïal vuelve a bailar la cuadrilla. Este baile de corte fue importado a las Antillas y a la Guayana Francesa en el siglo XVIII por los colonos, y fue el origen de los bailes criollos.

En el Théâtre des Salins, gratis, imprescindible reservar.

Von der Compagnie Difé Kako.

Chantal Loïal interpretiert die Quadrille neu! Dieser höfische Tanz, der im 18. Jahrhundert von den Kolonialherren auf den Antillen und in Französisch-Guayana eingeführt wurde, war der Ursprung der kreolischen Tänze.

Im Théâtre des Salins, kostenlos, mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-28 par Office de Tourisme de Martigues