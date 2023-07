Satellites of dance 19 quai Paul Doumer Martigues, 17 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

C’est une soirée endiablée qui s’annonce ! Laissez-vous embarquer dans la danse au son de l’afro-house du DJ et chorégraphe Frank Micheletti accompagné de ses danseurs de Kubilai Khan Investigations sur le dancefloor de la salle du Bout de la Nuit..

2023-11-17 23:00:00 fin : 2023-11-17 01:00:00. EUR.

19 quai Paul Doumer Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It’s a wild evening ahead! Let yourself be immersed in the dance to the sound of afro-house DJ and choreographer Frank Micheletti accompanied by his dancers from Kublai Khan Investigations on the dancefloor of the Salle du Bout de la Nuit.

¡Es una noche salvaje por delante! Déjese sumergir en la danza al son del DJ y coreógrafo afro-house Frank Micheletti acompañado por sus bailarines de Kublai Khan Investigations en la pista de baile de la Salle du Bout de la Nuit.

Es steht ein wilder Abend bevor! Tauchen Sie ein in den Tanz zu den Klängen des Afro-House-DJs und Choreografen Frank Micheletti, begleitet von seinen Tänzern von Kublai Khan Investigations auf der Tanzfläche des Salle du Bout de la Nuit.

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de Tourisme de Martigues