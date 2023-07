La petite fille qui disait non 19 quai Paul Doumer Martigues, 11 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Marie est une petite fille à qui on peut faire confiance. Chaque semaine, elle va rendre visite à Louise, sa grand-mère, qui habite de l’autre côté de la Cité-Forêt. Mais un évènement va la pousser à entrer dans la Cité comme on entre dans le vaste monde…. Enfants

2023-11-11 19:00:00 fin : 2023-11-11 20:15:00. EUR.

19 quai Paul Doumer Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mary is a little girl who can be trusted. Every week, she goes to visit Louise, her grandmother, who lives on the other side of the Cité-Forêt. But an event will push her to enter the City as one enters the vast world…

María es una niña en la que se puede confiar. Cada semana, va a visitar a Louise, su abuela, que vive al otro lado de la Cité-Forêt. Pero un evento la empujará a entrar en la ciudad como uno entra en el vasto mundo …

Mary ist ein kleines Mädchen, dem man vertrauen kann. Jede Woche besucht sie Louise, ihre Großmutter, die auf der anderen Seite der Cité-Forêt wohnt. Aber ein Ereignis wird sie dazu bringen, die Stadt zu betreten, wie man die weite Welt betritt …

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de Tourisme de Martigues