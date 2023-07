Luc Langevin 19 quai Paul Doumer Martigues, 11 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Luc Langevin, l’illusionniste québécois qualifié de plus grand magicien du monde, revient sur la scène des Salins. Dans Vérités, les numéros, plus fascinants les uns que les autres, amènent les spectateurs à se questionner sur ce qu’ils croient ou non..

2023-10-11 20:30:00 fin : 2023-10-11 22:30:00. EUR.

19 quai Paul Doumer Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Luc Langevin, the Quebec illusionist described as the greatest magician in the world, returns to the stage of Les Salins. In Truths, the numbers, each more fascinating than the last, lead viewers to question what they believe or not.

Luc Langevin, el ilusionista quebequense descrito como el mago más grande del mundo, regresa al escenario de Les Salins. En Verdades, los números, cada uno más fascinante que el anterior, llevan a los espectadores a cuestionar lo que creen o no.

Luc Langevin, der Illusionist aus Québec, der als der größte Magier der Welt bezeichnet wird, kehrt auf die Bühne von Les Salins zurück. In Truths führen die Zahlen, eine faszinierender als die andere, dazu, dass sich die Zuschauer fragen, was sie glauben oder nicht.

