Fête d’ouverture 19 quai Paul Doumer Martigues, 29 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

On fête la nouvelle saison et le plaisir de se retrouver sous forme de « surprise party ». Vous amenez votre bonne humeur, on s’occupe du reste !.

2023-09-29 19:00:00 fin : 2023-09-29 . .

19 quai Paul Doumer Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



We celebrate the new season and the pleasure of meeting in the form of a « surprise party ». You bring your good mood, we take care of the rest!

Celebramos la nueva temporada y el placer de encontrarnos en forma de « fiesta sorpresa ». ¡Tú traes tu buen humor, nosotros nos encargamos del resto!

Wir feiern die neue Saison und das Vergnügen, uns zu treffen, in Form einer « Überraschungsparty ». Sie bringen Ihre gute Laune mit, wir kümmern uns um den Rest!

Mise à jour le 2023-06-14 par Office de Tourisme de Martigues