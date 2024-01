Concert de Seb Machado 19 Promenade Jeff Musso La Ciotat, vendredi 16 février 2024.

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:30:00

fin : 2024-02-16

Sébastien Machado est avant tout un performer . L’essence même de sa musique s’exprime dans l’authenticité du live .

C’est aux États-Unis qu’il a été chercher l’énergie fondatrice de la musique qu’il aime et qu’il compose : Le Blues et la Soul musique. Il y enchainera les tournées et les expériences internationales pendant une décennie en tant que pianiste aux côtés de prestigieux musiciens tels que l’harmoniciste Sugar Blue (Grammy awards winner).



Ses influences :

Ray Charles, Quincy Jones, Wilson Pickett, Lucky Peterson, Stevie Wonder, Donny Hathaway…

Programmé en première partie d’artistes de renom tels que Christophe Maé et Kimberose, Seb Machado était l’an dernier au Festival Musilac avec son nouvel album Kick back .

Branchez les amplis …. let’s the music play !

.

19 Promenade Jeff Musso Théâtre de la Chaudronnerie

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



