Spectacle La Symphonie des Faux-Culs 19 promenade Jeff Musso La Ciotat, dimanche 11 février 2024.

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 17:00:00

fin : 2024-02-11

Hubert Karann, célèbre chef d’orchestre, s’apprête à se produire en concert. Fait irruption dans sa loge Henri Karpett, un fan qui lui prouve qu’ils sont nés le même jour et que, malgré leurs différences sociales, ils ont un destin strictement identique.

Sauf que ce fan est né deux heures avant lui. Donc tout ce qui arrive au fan, ça va lui arriver deux heures plus tard. Aussi quand ce fan lui apprend qu’il vient tout juste d’être cocu.. lui, le grand maestro, le sera obligatoirement à l’heure où il sera en scène. D’où son affolement car toutes les prédictions du fan se concrétisent au fur et à mesure. A commencer par Sidonie, son épouse, qui débarque à l’improviste. Est-ce par amour-propre qu’il se bat pour éviter son cocuage astralement programmé ? Alors qu’il se dit fou amoureux de Rebecca, une jeune violoniste.. Et avec qui son épouse le tromperait-elle ? Avec Jean-Philippe Camoulier, son producteur ? Rebondissements et coups de théâtre vont entraîner ces cinq personnages dans des situations irrésistibles. Répliques percutantes, suspense jusqu’à la coda finale.. car les faux-culs sont plus nombreux qu’on le croit !

19 promenade Jeff Musso Théâtre de la Chaudronnerie

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



