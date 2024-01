Spectacle de danse What Will Have Been par la compagnie Circa 19 Promenade Jeff Musso La Ciotat, vendredi 2 février 2024.

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:00:00

fin : 2024-02-02

De Brisbane en Australie, provient une audacieuse nouvelle vision du cirque contemporain. Un mélange de corps, lumière, son et technique. Un lieu où l’acrobatie et le mouvement se fondent en un seul et même tout.

Une célébration des possibilités d’expression du corps humain à son extrême. Depuis 2006, Circa a joué dans 40 pays autour des 6 continents. Le travail de Circa a été euphoriquement reçu par les critiques autour du monde. La critique présente le travail de Circa comme étant éblouissant, exquis, palpitant… et chargé électriquement . Actuellement les spectacles en tournée de Circa sont proposés dans divers contextes, allant de théâtres et centres culturels aux festivals d’art contemporains européens. La compagnie travaille aussi sur des pièces mêlant plusieurs disciplines très innovantes qui repoussent les frontières de la pratique et de la perception du cirque.



Circa s’est allié au Quatuor Debussy lors du spectacle Opus ou encore, un spectacle mêlant opéra et cirque autour d’Il Ritorno d’Ulisse in Patria de Monteverdi. En France à Paris, Circa a notamment été à l’affiche au Théâtre du Rond-Point en 2016 avec Beyond, à la Philharmonie en 2019 avec Opus, ou encore à La Scala en 2020 avec Humans. Circa, c’est plusieurs équipes d’artistes à temps plein et une équipe administrative basée à Brisbane. La compagnie dirige également un centre d’entrainement avec un impressionnant programme d’ateliers dans leurs locaux, dans les écoles et avec leurs partenaires dans tout le Queensland et au-delà.

19 Promenade Jeff Musso Théâtre de la Chaudronnerie

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-29 par Office de Tourisme de La Ciotat