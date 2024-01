Concert Edgar par Thomas Laffont Quartet 19 Promenade Jeff Musso La Ciotat, vendredi 12 janvier 2024.

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 19:30:00

fin : 2024-01-12

Issu de l’Institut Musical de Formation Professionnelle (IMFP) et diplômé du conservatoire d’Aix-en-Provence, Thomas Laffont puise son inspiration dans les grands noms du jazz moderne.

A la recherche d’un univers musical personnel, il expérimente et compose une musique au croisement des esthétiques.

La basse électrique est au cœur de son processus de création. Bien que le mot jazz est ce qui qualifie le mieux sa musique, la pop et le rock y ont laissées leurs empreintes. Né de cette recherche, son quartet se délecte aux frontières des genres. Il crée un cadre pour laisser l’improvisation finir le tableau. Un jazz électrifiant !

19 Promenade Jeff Musso Théâtre de la Chaudronnerie

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



