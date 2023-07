Concert de l’Orchestre Philharmonique de Provence 19 promenade Jeff Musso La Ciotat, 20 juillet 2023, La Ciotat.

La Ciotat,Bouches-du-Rhône

L’orchestre philharmonique de Provence est un grand orchestre symphonique composé de 57 musiciens, tous bénévoles et passionnés de musique..

2023-07-20 21:00:00 fin : 2023-07-20 . .

19 promenade Jeff Musso Théâtre de la Chaudronnerie

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Orchestre Philharmonique de Provence is a large symphony orchestra made up of 57 musicians, all volunteers with a passion for music.

La Orchestre Philharmonique de Provence es una gran orquesta sinfónica compuesta por 57 músicos, todos voluntarios apasionados por la música.

Das Orchestre Philharmonique de Provence ist ein großes Symphonieorchester, das aus 57 Musikern besteht, die alle ehrenamtlich tätig sind und sich für Musik begeistern.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme de La Ciotat