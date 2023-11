Festival des Cinémas d’Afrique du Pays d’Apt 19 place Ripert de Monclar Apt, 9 novembre 2023, Apt.

Apt,Vaucluse

La 21ème édition du festival des cinémas d’Afrique c’est 19 pays représentés, 41 projections, 12 fictions, 8 documentaires, 9 courts métrages, 18 projections scolaires, et 9 itinérantes. À découvrir du 9 au 14 novembre 2023..

2023-11-09 fin : 2023-11-14 . EUR.

19 place Ripert de Monclar Cinéma Le César

Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The 21st edition of the Festival des Cinémas d’Afrique will feature 19 countries, 41 screenings, 12 fictions, 8 documentaries, 9 shorts, 18 school screenings and 9 itinerant films. To be discovered from November 9 to 14, 2023.

La 21ª edición del Festival des Cinémas d’Afrique contará con 19 países, 41 proyecciones, 12 películas de ficción, 8 documentales, 9 cortometrajes, 18 proyecciones escolares y 9 películas itinerantes. Se podrá descubrir del 9 al 14 de noviembre de 2023.

Ausgabe des Festivals des cinémas d’Afrique ist mit 19 vertretenen Ländern, 41 Vorführungen, 12 Spielfilmen, 8 Dokumentarfilmen, 9 Kurzfilmen, 18 Schulvorführungen und 9 Wandervorführungen vertreten. Zu entdecken vom 9. bis 14. November 2023.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon