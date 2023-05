VISITE ATELIER AUTOUR DE LA GASTRONOMIE JUIVE MAROCAINE : LA PATISSERIE 19 Place Pierre Sémard, 23 avril 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Après une visite thématique dans le Musée juif, venez déguster de délicieux gâteaux servis avec du thé à la menthe et apprendre à préparer vos propres gâteaux. Vous repartirez avec les recettes et les préparations que vous aurez confectionnées sur place que vous n’aurez plus qu’à faire cuire à la maison.

Réservation obligatoire..

2023-04-23 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-23 16:30:00. EUR.

19 Place Pierre Sémard

Béziers 34500 Hérault Occitanie



After a thematic visit to the Jewish Museum, enjoy delicious cakes served with mint tea and learn how to make your own cakes. You will leave with the recipes and preparations that you will have made on the spot and that you will only have to bake at home.

Reservation required.

Tras una visita temática al Museo Judío, disfrute de deliciosos pasteles servidos con té a la menta y aprenda a hacer sus propios pasteles. Te irás con las recetas y preparaciones que hayas hecho in situ, que luego podrás hornear en casa.

Reserva obligatoria.

Nach einer thematischen Führung durch das Jüdische Museum können Sie köstliche Kuchen mit Minztee genießen und lernen, wie Sie Ihre eigenen Kuchen zubereiten. Sie werden mit den Rezepten und Zubereitungen, die Sie vor Ort hergestellt haben, nach Hause gehen, die Sie dann nur noch zu Hause nachbacken müssen.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT BEZIERS MEDITERRANEE