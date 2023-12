VISITE GUIDEE DU MUSEE JUIF ET DE LA SYNAGOGUE : JUDAISME ET FETES JUIVES 19 Place Pierre Sémard Béziers, 19 mars 2023, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-03-19 14:30:00

fin : 2023-03-19 16:30:00

Réservation obligatoire..

Réservation obligatoire.

Poussez la porte de cet hôtel particulier du XVIe siècle qui abrite le Centre Biterrois du Judaïsme.

Le musée aménagé par l’association Mémoire Juive de Béziers vous offrira une immersion dans l’univers des fêtes juives à travers le diorama retraçant l’histoire de la fête des lumières de Hanouka, la présentation d’une table de shabbat, et les remarquables collections d’objets de culte. La découverte de la synagogue, du mikvé (bain rituel) ainsi que la présentation des rouleaux de la Torah donneront un caractère exceptionnel à cette visite qui se terminera par une dégustation de vin casher et un partage de pain de shabbat.

19 Place Pierre Sémard

Béziers 34500 Hérault Occitanie



