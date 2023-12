Cet évènement est passé VISITE GUIDEE DU MUSEE JUIF : LES TEMOINS DE L’HISTOIRE, DE L’AGE D’OR AU XXE SIECLE 19 Place Pierre Sémard Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault VISITE GUIDEE DU MUSEE JUIF : LES TEMOINS DE L’HISTOIRE, DE L’AGE D’OR AU XXE SIECLE 19 Place Pierre Sémard Béziers, 13 septembre 2023, Béziers. Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-13 14:30:00

fin : 2023-09-13 16:30:00 Poussez la porte de cet hôtel particulier du XVIe siècle qui abrite le Centre Biterrois du Judaïsme. L’association Mémoire juive de Béziers y a aménagé récemment un musée pour présenter les objets incontournables de l’histoire des juifs de Béziers.

Réservation obligatoire..

Poussez la porte de cet hôtel particulier du XVIe siècle qui abrite le Centre Biterrois du Judaïsme. L’association Mémoire juive de Béziers y a aménagé récemment un musée pour présenter les objets incontournables de l’histoire des juifs de Béziers.

Réservation obligatoire.

Poussez la porte de cet hôtel particulier du XVIe siècle qui abrite le Centre Biterrois du Judaïsme, pour découvrir l’histoire des juifs de Béziers du Moyen Âge jusqu’à la période contemporaine, avec le vécu spécifique de Béziers durant la seconde guerre mondiale.

Au sein du musée aménagé et constamment enrichi par l’’association Mémoire juive de Béziers sont présentés les objets incontournables de l’histoire des juifs de Béziers, dont les copies des pierres gravées, formidables vestiges de grande portée symbolique et historique.

Cette visite peut se compléter avec la visite du matin sur les vestiges. Pour utiliser votre City Card, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone au 04 99 41 36 36 ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. EUR.

19 Place Pierre Sémard

Béziers 34500 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Béziers, Hérault Autres Code postal 34500 Lieu 19 Place Pierre Sémard Adresse 19 Place Pierre Sémard Ville Béziers Departement Hérault Lieu Ville 19 Place Pierre Sémard Béziers Latitude 43.34364 Longitude 3.2114 latitude longitude 43.34364;3.2114

19 Place Pierre Sémard Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/