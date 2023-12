Soirée enquête à la bibliothèque universitaire: » Une mite dans le logis,corps et métaphores » 19 Place Paul Bert Bayonne, 19 janvier 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 23:30:00

A l’occasion des Nuits de la Lecture 2024, la bibliothèque universitaire Florence Delay et la Compagnie Yeast Games proposent une soirée enquête » Une mite dans le logis, corps et métamorphes », le vendredi 19 janvier 2024 de 18h à 23h30, uniquement sur réservation..

A l’occasion des Nuits de la Lecture 2024, la bibliothèque universitaire Florence Delay et la Compagnie Yeast Games proposent une soirée enquête » Une mite dans le logis, corps et métamorphes », le vendredi 19 janvier 2024 de 18h à 23h30, uniquement sur réservation.

A l’occasion des Nuits de la Lecture 2024, la bibliothèque universitaire Florence Delay et la Compagnie Yeast Games proposent une soirée enquête » Une mite dans le logis, corps et métamorphes », le vendredi 19 janvier 2024 de 18h à 23h30, uniquement sur réservation.

EUR.

19 Place Paul Bert Bibliothèque universitaire Delay

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Bayonne