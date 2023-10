LECTURE DE POÈMES DE NOËL 19 place Jean XXIII Boulay-Moselle, 17 décembre 2023, Boulay-Moselle.

Boulay-Moselle,Moselle

Poème de Noël par Mme Grolleau à l’église Saint-Etienne. L’occasion également d’admirer la crèche et l’orgue classé Monument historique.. Tout public

Dimanche 2023-12-17 15:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. 0 EUR.

19 place Jean XXIII

Boulay-Moselle 57220 Moselle Grand Est



Christmas poem by Mme Grolleau at Saint-Etienne church. An opportunity to admire the nativity scene and the organ, listed as a historic monument.

Poema de Navidad de Mme Grolleau en la iglesia de Saint-Etienne. También fue la ocasión de admirar el belén y el órgano, declarado Monumento Histórico.

Weihnachtsgedicht von Frau Grolleau in der Kirche Saint-Etienne. Eine weitere Gelegenheit, die Krippe und die als historisches Monument klassifizierte Orgel zu bewundern.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE