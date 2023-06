Exposition 19 Place Frontenac Palluau-sur-Indre Catégories d’Évènement: Indre

Palluau-sur-Indre Exposition 19 Place Frontenac Palluau-sur-Indre, 1 juillet 2023, Palluau-sur-Indre. Palluau-sur-Indre,Indre Exposition : Les Faussaires, Martine Peraud, Christian Lablonde, Jean-Pierre Ait-Mehdi..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-28 . .

19 Place Frontenac

Palluau-sur-Indre 36500 Indre Centre-Val de Loire



Exhibition: Les Faussaires, Martine Peraud, Christian Lablonde, Jean-Pierre Ait-Mehdi. Exposición: Les Faussaires, Martine Peraud, Christian Lablonde, Jean-Pierre Ait-Mehdi. Ausstellung: Die Fälscher, Martine Peraud, Christian Lablonde, Jean-Pierre Ait-Mehdi. Mise à jour le 2023-06-22 par ADT INDRE Détails Catégories d’Évènement: Indre, Palluau-sur-Indre Autres Lieu 19 Place Frontenac Adresse 19 Place Frontenac Ville Palluau-sur-Indre Departement Indre Lieu Ville 19 Place Frontenac Palluau-sur-Indre

19 Place Frontenac Palluau-sur-Indre Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palluau-sur-indre/