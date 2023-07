Cinéma en plein air – Le loup et le lion 19 Place Ernest Barraud Coutras, 2 septembre 2023, Coutras.

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert….

When her grandfather dies, Alma, a 20-year-old pianist, returns to her childhood home, lost on a desert island in Canada. There, everything changes when a cub and a lion in distress come into her life. She decides to take them in to save them, and the improbable happens: they grow up together and love each other like brothers. But their ideal world collapses when their secret is discovered?

Cuando muere su abuelo, Alma, una pianista de 20 años, regresa a la casa de su infancia, perdida en una isla desierta de Canadá. Todo cambia cuando un cachorro y un león en apuros llegan a su vida. Ella decide acogerlos para salvarlos, y ocurre lo improbable: crecen juntos y se quieren como hermanos. Pero su mundo ideal se derrumba cuando descubren su secreto..

Nach dem Tod ihres Großvaters kehrt die 20-jährige Pianistin Alma in das Haus ihrer Kindheit zurück, das verloren auf einer einsamen Insel in Kanada liegt. Dort ändert sich alles, als ein Wolfswelpe und ein Löwenjunges in Not in ihr Leben treten. Sie beschließt, die beiden zu behalten, um sie zu retten, und das Unwahrscheinliche geschieht: Sie wachsen zusammen auf und lieben sich wie Brüder. Doch ihre heile Welt bricht zusammen, als ihr Geheimnis entdeckt wird

