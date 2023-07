Fête nationale 19 Place Ernest Barraud Coutras, 14 juillet 2023, Coutras.

Coutras,Gironde

Coutras Festivités vous donne RDV le jeudi 14 juillet dès 19h, place de la mairie, pour une grande soirée festive toute en « Bleu Blanc Rouge »

Au programme, un marché gourmand où vous pourrez satisfaire vos papilles, un grand orchestre pour chanter et danser selon vos envies et à 23h le feu d’artifice sonorisé qui embrasera les bords de la Dronne.

Pour que la fête soit belle, venez nombreux, en famille ou entre amis !

Infos : cmfpc33230@gmail.com ou 05 57 49 04 24.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

19 Place Ernest Barraud Place de la mairie

Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Coutras Festivités invites you to join us on Thursday, July 14, at 7 p.m. in the Place de la Mairie for a festive evening of « Bleu Blanc Rouge »

On the program: a gourmet market where you can satisfy your taste buds, a live band to sing and dance to your heart’s content, and at 11 p.m., a fireworks display over the banks of the Dronne.

So come one, come all, with family and friends!

Information: cmfpc33230@gmail.com or 05 57 49 04 24

Coutras Festivités le invita a unirse a nosotros el jueves 14 de julio a las 19:00 horas en la Place de la Mairie para una velada festiva de « Bleu Blanc Rouge »

En el programa: un mercado gastronómico para satisfacer sus papilas gustativas, una banda en directo para cantar y bailar a sus anchas y, a las 23:00, un espectáculo de fuegos artificiales con efectos sonoros que hará arder las orillas del Dronne.

Venga con su familia y sus amigos

Información: cmfpc33230@gmail.com o 05 57 49 04 24

Coutras Festivités lädt Sie am Donnerstag, den 14. Juli ab 19 Uhr auf dem Rathausplatz zu einem großen Festabend ganz in « Blau Weiß Rot » ein

Auf dem Programm stehen ein Gourmetmarkt, auf dem Sie Ihren Gaumen verwöhnen können, ein großes Orchester, das nach Lust und Laune singt und tanzt, und um 23 Uhr ein Feuerwerk mit Ton, das die Ufer der Dronne in Flammen setzen wird.

Damit das Fest schön wird, kommen Sie zahlreich, mit der Familie oder mit Freunden!

Infos: cmfpc33230@gmail.com oder 05 57 49 04 24

Mise à jour le 2023-06-21 par OTI du Libournais