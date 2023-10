STAGE D’INITIATION À LA COMMUNICATION NON VIOLENTE 19 place du Nombre d’Or Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Avec Martin Staude (formateur certifié en CNV, thérapeute, médiateur de conflits).

october 21-26, 2023 at ADRA Montpellier

With Martin Staude (certified NVC trainer, therapist, conflict mediator) 21-26 de octubre de 2023 en ADRA Montpellier

Con Martin Staude (formador certificado en CNV, terapeuta, mediador de conflictos) 21.-26. Oktober 2023 in der ADRA Montpellier

