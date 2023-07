Projection du film – Mont Ventoux territoire d’exception 19 Place du Dix Neuf Mars 1962 Buis-les-Baronnies, 18 juillet 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Un film sur le Ventoux de René MANNENT et Gundula GRABHER

En présence des réalisateurs.

2023-07-18 21:00:00 fin : 2023-07-18 . .

19 Place du Dix Neuf Mars 1962 Cinéma Le Reg’Art

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A film on the Ventoux by René MANNENT and Gundula GRABHER

In the presence of the directors

Una película sobre el Ventoux de René MANNENT y Gundula GRABHER

En presencia de los directores

Ein Film über den Ventoux von René MANNENT und Gundula GRABHER

In Anwesenheit der Regisseure

