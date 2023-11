Cet évènement est passé Soirée Halloween au Sacobri : L’Hôpital Hanté 19 Place de la République Châlons-en-Champagne Catégories d’Évènement: Châlons-en-Champagne

Marne Soirée Halloween au Sacobri : L’Hôpital Hanté 19 Place de la République Châlons-en-Champagne, 31 octobre 2023, Châlons-en-Champagne. Châlons-en-Champagne,Marne Soirée DJ avec animation choc..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 00:00:00. .

19 Place de la République Shop & Bières Sacobri

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



DJ night with shock entertainment. Noche de DJ con actuaciones en directo. DJ-Abend mit Schockanimation. Mise à jour le 2023-10-23 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne Détails Catégories d’Évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu 19 Place de la République Adresse 19 Place de la République Shop & Bières Sacobri Ville Châlons-en-Champagne Departement Marne Lieu Ville 19 Place de la République Châlons-en-Champagne latitude longitude 48.95544;4.36272

19 Place de la République Châlons-en-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalons-en-champagne/