Concerts au Sacobri 19 Place de la République Châlons-en-Champagne, 14 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Les jeudis et samedis, le Sacobri vous invite à un concert !

– Samedi 14 octobre : Isa Ame and Friends

– Jeudi 19 octobre : Vaillant1er

Concerts à 20h30, sauf mention contraire..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 22:30:00. .

19 Place de la République Shop & Bières Sacobri

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Thursdays and Saturdays, Sacobri invites you to a concert!

– Saturday, October 14: Isa Ame and Friends

– Thursday, October 19: Vaillant1er

Concerts at 8:30pm, unless otherwise indicated.

Todos los jueves y sábados, Sacobri le invita a un concierto

– Sábado 14 de octubre: Isa Ame y amigos

– Jueves 19 de octubre: Vaillant1er

Conciertos a las 20.30 h, salvo indicación contraria.

Donnerstags und samstags lädt der Sacobri Sie zu einem Konzert ein!

– Samstag, 14. Oktober: Isa Ame and Friends

– Donnerstag, 19. Oktober: Vaillant1er

Konzerte um 20:30 Uhr, sofern nicht anders angegeben.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne