Au Roy de la Bière 19, Place de la Halle Sedan, 12 juillet 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Plus vieux bar de la ville, le Roy de la bière à pignon sur rue depuis 1943. Fréquenté pour son large choix de bières, il tient aussi sa réputation de la « Passe Stout », championne de France au concours de bière. Son ambiance cosy et feutrée, les secrets de fabrications artisanales des bières prodigués par le propriétaire, vous feront certainement y passer un agréable moment..

fin : . .

19, Place de la Halle

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



The oldest bar in town, the Roy de la bière has been open since 1943. It is well known for its wide choice of beers, and also owes its reputation to the « Passe Stout », French champion in the beer competition. Its cosy and hushed atmosphere, the secrets of craft beers produced by the owner, will certainly make you spend a pleasant moment.

El bar más antiguo de la ciudad, el Roy de la bière, lleva abierto desde 1943. Es popular por su amplia oferta de cervezas, y su fama se debe también a la « Passe Stout », campeona de Francia en el concurso de cerveza. Su ambiente acogedor y apagado, los secretos de la elaboración de las cervezas artesanales que nos ha dado el propietario, sin duda le harán pasar un momento agradable.

Das Roy de la bière ist die älteste Bar der Stadt und besteht seit 1943. Sie wird wegen ihrer großen Auswahl an Bieren besucht und verdankt ihren Ruf auch dem « Passe Stout », dem französischen Meister im Bierwettbewerb. Die gemütliche und gedämpfte Atmosphäre und die Geheimnisse der handwerklichen Bierherstellung, in die Sie der Besitzer einweiht, sorgen dafür, dass Sie hier eine angenehme Zeit verbringen werden.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme