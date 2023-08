Candlelight : Les 4 Saisons de Vivaldi 19 Place de la Basse Vieille Tour Rouen, 29 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Candlelight, c’est une expérience musicale magique dans de magnifiques lieux éclairés à la bougie à Rouen. Achète tes billets dès maintenant et redécouvre Les 4 Saisons de Vivaldi interprétées par un quatuor à cordes à la Halle aux Toiles !

Programme :

Vivaldi – Les Quatre Saisons

Artistes :

Quatuor à cordes – Révélé prochainement

Durée du concert : 60 minutes environ. Les portes ouvrent 30 minutes avant le début du concert. Les retards ne seront pas permis

Âge requis : 8 ans et plus. Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte

Accessibilité : accès PMR disponible pour cet événement

Sur réservation, tarif à partir de 23 €.

2023-11-29 21:00:00 fin : 2023-11-29 20:00:00. .

19 Place de la Basse Vieille Tour

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Candlelight is a magical musical experience in magnificent candlelit venues in Rouen. Buy your tickets now and rediscover Vivaldi’s 4 Seasons performed by a string quartet at La Halle aux Toiles!

Program :

Vivaldi – The Four Seasons

Artists :

String quartet – Coming soon

Concert duration: approx. 60 minutes. Doors open 30 minutes before the concert. No late arrivals allowed

Age requirement: 8 years and over. People under 16 must be accompanied by an adult

Accessibility: PRM access available for this event

Reservations required, prices from 23?

Candlelight es una experiencia musical mágica en magníficos locales de Ruán iluminados por velas. Compre ya sus entradas y redescubra las 4 Estaciones de Vivaldi interpretadas por un cuarteto de cuerda en La Halle aux Toiles

Programa :

Vivaldi – Las Cuatro Estaciones

Artistas :

Cuarteto de cuerda – Se desvelará próximamente

Duración del concierto: 60 minutos aproximadamente. Apertura de puertas 30 minutos antes del comienzo del concierto. Prohibido llegar tarde

Requisitos de edad: a partir de 8 años. Los menores de 16 años deben ir acompañados de un adulto

Accesibilidad: acceso PMR disponible para este evento

Previa reserva, precio a partir de 23?

Candlelight ist ein magisches Musikerlebnis an wunderschönen, kerzenbeleuchteten Orten in Rouen. Kaufe jetzt deine Tickets und entdecke Vivaldis Vier Jahreszeiten, interpretiert von einem Streichquartett, in der Halle aux Toiles neu!

Programm :

Vivaldi – Die vier Jahreszeiten

Künstler/innen:

Streichquartett – In Kürze enthüllt

Dauer des Konzerts: ca. 60 Minuten. Die Türen öffnen 30 Minuten vor Beginn des Konzerts. Verspätungen werden nicht zugelassen

Erforderliches Alter: 8 Jahre und älter. Personen unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden

Barrierefreier Zugang: Für diese Veranstaltung ist ein Behindertenzugang verfügbar

Mit Reservierung, Preis ab 23 ?

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche